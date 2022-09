Ankita Murder Case : 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उत्तराखंड के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों ने आरोपी भाजपा नेता के वनतारा रिजॉर्ट में आग लगा दी. इसके अलावा गुस्साये लोगों ने यमकेश्वर की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गयी. यहां तक ही आरोपियों को भी लोगों ने जमकर पीटा. रिजॉर्ट का मालिकाना हक बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के पास है. हत्याकांड में पुलकित समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

एम्स ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम किया गया. जिसके बाद परिजन को शव सौंप दिया गया. बताया जा रहा है कि अंकिता का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा. वहीँ अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया. अंकित आर्य से राज्यमंत्री का दर्जा भी छीन लिया गया.

WATCH | #AnkitaBhandari murder case: Locals set Vanatara resort in Rishikesh, Uttarakhand on fire.

The resort is owned by BJP leader Vinod Arya's son Pulkit Arya. Three accused, including Pulkit, have been arrested in connection with the murder case. pic.twitter.com/7Zx0T6HJIB

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022