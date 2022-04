Assam: उद्योगपति रतन टाटा ने असम के डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि मैं अपने अंतिम वर्षों को स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर रहा हूं। असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जहां सभी को पहचान और मान्यता प्राप्त हो। बता दें कि यहां पीएम मोदी ने अत्याधुनिक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। Uttar Pradesh: अनुशासनहीनता के चलते आईपीएस अलंकृता सिंह को निलंबित

टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष रतन टाटा ने कहा कि असम में 17 कैंसर उपचार केंद्रों का एक नेटवर्क सभी के लिए इलाज को सुलभ बनाएगा क्योंकि यह अमीर आदमी की बीमारी नहीं है। ऐसे सात केंद्रों के उद्घाटन के अवसर पर टाटा ने कहा कि इन सुविधाओं से असम को विश्व स्तरीय कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए सक्षम राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि असम के इतिहास में आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। कैंसर के इलाज के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा जो पहले राज्य में उपलब्ध नहीं थी, उसे यहां लाया जा रहा है। कैंसर अमीर आदमी की बीमारी नहीं है।

