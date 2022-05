Bhagwa Flag : जर्मनी में पीएम मोदी के दौरे पर लहराया गया ‘भगवा’ ध्वज…विपक्ष ने पूछा तिरंगा कहां?

Bhagwa Flag : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (PMO) के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को लेकर कई विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं भाजपा नेता इसका पक्ष ले रहे हैं. सोशल मीडिया साइट Twitter पर इसे लेकर सियासी लड़ाई छिड़ गई है. PMO की तरफ से ये वीडियो उस समय शेयर किया गया है, जब पीएम मोदी तीन दिन (2 मई से 4 मई) के यूरोप के दौरे पर हैं.

Whose flag is that ? https://t.co/hxFCBksUAs

दरअसल, सोमवार को पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ. भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह से पीएम मोदी का स्वागत किया. इस दौरान कुछ लोग भगवा रंग के झंडे के साथ झूमते-गाते दिखाई दिए. PMO की तरफ से इसका एक वीडियो को ट्विटर पर साझा किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है-

‘Brandenburg Gate पर भारत का फ्लेवर, एक नजर देखिए…’ इस वीडियो पर अब कई विपक्षी नेता और अन्य लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने PMO के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सवाल किया है कि- ‘वह झंडा किसका है?’ वहीं नागालैंड कांग्रेस के महासचिव GK Zhimomi ने कहा- ‘तिरंगा कहां है.’

Indian flavours can be seen everywhere in the world! 😍 https://t.co/9GqnMde7cx

— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) May 2, 2022