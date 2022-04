BHOPAL: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह अब गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं. पहले भी ऐसी अटकलें लगाई गई थीं कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उनके इस कदम के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है.Assam: ‘कैंसर उपचार केंद्रों का नेटवर्क सभी के लिए इलाज बनाए सुलभ’-रतन टाटा

Congress' Dr Govind Singh will be the Leader of Congress Legislature Party Madhya Pradesh, after party leader Kamal Nath tendered his resignation from the post: Congress

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 28, 2022