नई दिल्ली : केरल के कन्नूर जिले के पय्यानुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल मिली जानकारी के अनुसार RSS कार्यालय पर बम फेंका गया है. पय्यान्नूर पुलिस के अनुसार यह घटना आज सुबह हुई है. घटना में इमारत की खिड़की के शीशे टूट गये हैं.

Kerala | Bomb hurled at RSS office in Payyannur, Kannur district. The incident happened early this morning with window glasses of the building broken in the attack, as per Payyannur police

— ANI (@ANI) July 12, 2022