बिहार: सीतामढ़ी जिले के डुमरा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद लगभग 50 स्कूली बच्चों ने कथित तौर पर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की. बच्चों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टर का कहना है कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है. अस्पताल की वीडियो सामने आई है. नीचे आप देख सकतें.

#WATCH | Bihar | Around 50 school children complained of stomach ache and vomiting allegedly after consuming mid-day meal at a primary school in Dumra Block of Sitamarhi district on 12th September. The children were referred to Sadar Hospital. Doctor says that all the children… pic.twitter.com/woCXGS9LP4

