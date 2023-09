BIG NEWS: दो बाघिन संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गईं, वन विभाग की टीम शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

तमिलनाडु: नीलगिरी जिले में अवलांच बांध के नजदीक शनिवार को दो बाघिन संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई. जहां एक को हिमस्खलन बांध की धारा में पाया गया, वहीं दूसरी बाघिन कुछ दूर पाई गई. कुंदह प्रखंड के एमराल्ड गांव के लोगों ने मृत बाघिनों को देखा और पुलिस और वन अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दोनों बाघिन के साहव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पायेगा.

STORY | Two tigresses were found dead under mysterious circumstances in the Avalanche forest area in Tamil Nadu's Nilgiris district on Saturday.

While one was found in a stream of the Avalanche dam, another tigress was found further away. People of the Emerald village in Kundah… pic.twitter.com/033cxQAY5o

