By-Election 2022 : उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हार गए थे। बावजूद इसके भाजपा ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना जरूरी है। यही कारण है कि चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं। 31 मई को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। आज पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। पुष्कर धामी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया।

लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड जब अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी करेगा तब उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। जब भी अवसर मिले तब उससे चूकना नहीं चाहिए। टनकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपने मुख्यमंत्री के साथ जुड़कर उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री और चंपावत से उम्मीदवार धामी ने कहा कि 31 मई का दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्सव का दिन होना चाहिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा तो आपको कमल का बटन इतना दबाना है कि शाम तक वो बटन अंदर चला जाए और 3 तारीख को जब EVM खुले तो उसमें से कमल की लडियां लग जाए।

इससे पहले योगी ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चम्पावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। सामान्यतः जनता सांसद, विधायक, प्रधान आदि जन-प्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन चम्पावत के लोग इस बार ‘मुख्यमंत्री’ का चुनाव करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की। भाजपा को कुल 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली। हालांकि खुद मुख्यमंत्री के चेहरे रहें पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट खाली कराया गया। चंपावत में पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी से है। यहां के नतीजे 3 जून को आएंगे।

#WATCH Uttarakhand | CM Pushkar Singh Dhami holds a roadshow along with UP CM Yogi Adityanath in Tanakpur, Champawat district ahead of bypoll to Champawat Assembly seat

CM Pushkar Singh Dhami is contesting the bye-election to be held on May 31 from Champawat pic.twitter.com/z82ohNFtbw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 28, 2022