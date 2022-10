Chhattisgarh: देश का सबसे बड़ा ट्रेंनिग सेंटर जंगल वॉरफेयर कॉलेज इन दिनों दहशत में, जानवरों का खतरा…

कांकेर: जंगल वॉलफेयर (Naxal Operation Training Center in kanker ) कॉलेज मेस, बिल्डिंग, दफ्तर हर जगह भालू समेत कई जंगली जानवर नजर आ रहे (Threat of animals in kanker ) हैं. मेस में जब जवान खाना खाने पहुंचते हैं, तो यहां भी भालू अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं. खुले में बनी रसोई में भालू घुसकर बर्तन, सामान और खाने पर टूट पड़ते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. जहां भालू जवानों को दौड़ाता दिख रहा है. यहीं नही भालुओं के आतंक के बीच यहां तेंदुआ और लकड़बघ्घा जंगली जानवर का भी दशहत कायम है. आलम ये है कि दशहत के बीच ट्रेनिंग के लिए जवान मजबूर हैं.