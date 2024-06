सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF जवान को किया गया सस्पेंड

नई दिल्ली : बालीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के बाद महिला जवान वहां से निकल जाती है। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा-तफरा मच गई। इस बीच अब एक्शन लेते हुए सीआईएसएफ की महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने स्वीकार किया कि उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है क्योंकि कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की थी, जिसमें उनकी मां भी बैठी हुई थीं।

बता दें कि कंगना रनौत ने इस बाबत एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बयान साझा करते हुए कहा, मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। मेरे शुभ चिंतकों और मीडिया के। मैं सुरक्षित हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज जो हादसा हुआ वह सिक्योरिटी चेक के साथ हुआ। वहां सिक्योरिटी चेक कर जब मैं निकली तो दूसरे कमरे में सीआईएसएफ की जो सुरक्षाकर्मी थीं।”

उन्हें पास करने का प्रयास किया तो उन्होंने सामने से आकर मेरे चेहरे पर मारा। इसके बाद वो गालियां देने लगीं। जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता ये है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे।”

