Corona virus : इस राज्य में 24 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Corona virus : देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है. बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी राज्यों को कोरोना को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इन सबके बीच मणिपुर में 24 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. मणिपुर सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

प्राप्त जानकरी के अनुसार विद्यालयी शिक्षा आयुक्त एच. ज्ञान प्रकाश ने कहा कि राज्य में संक्रमण दर 15 प्रतिशत के पार पहुंच गई है. आदेशानुसार, सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अन्य बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूलों को जनहित में 24 जुलाई तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. गर्मियों की छुट्टियों के बाद कई स्कूल 16 जुलाई से खुलने वाले थे.

With the increasing number of Covid-19 positive cases in the state in the past few days, the Government of Manipur have directed all schools of the state to remain closed till the 24th of this month. pic.twitter.com/GzniHZw5qf

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) July 12, 2022