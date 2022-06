CORONAVIRUS : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित 1000 नये मामले सामने आये हैं. इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गयी. 500 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गये हैं.

#COVID19 | Daily cases in Delhi cross 1000; 1118 cases, 500 recoveries and 2 deaths reported in the last 24 hours.

Active cases 3177 pic.twitter.com/9nMwlWoos0

— ANI (@ANI) June 14, 2022