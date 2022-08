Coronavirus : भारत में 24 घंटे में कोरोना के 7,231 नए मामले दर्ज

Coronavirus : भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,231 नए मामले दर्ज किए गए हैं. बुधवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इन 24 घंटों में करीब 10,828 लोग ठीक भी हुए हैं.

इसके साथ ही, देश में सक्रिय मामलों की संख्या 64,667 तक पहुंच गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.05 फीसदी हो गई है.

#COVID19 | India reports 7,231 fresh cases and 10,828 recoveries in the last 24 hours.

Active cases 64,667

Daily positivity rate 2.05% pic.twitter.com/fzClhhqIRy

— ANI (@ANI) August 31, 2022