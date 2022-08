CWG 2022 : भारत ने महिला लॉन बॉल टीम में जीता गोल्ड…

CWG 2022 : बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज पांचवां दिन है. चौथा दिन भारत के लिए शानदार रहा. भारत को तीन और पदक मिले. भारतीय जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने सिल्वर और विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया. जबकि वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इस तरह भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों की संख्या 9 हो गयी है. भारत के खाते में तील गोल्ड भी शामिल है. कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़‍ी हर अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता. भारत के खाते में अब चार स्वर्ण पदक सहित 10 पदक आ गये हैं.

HISTORY CREATED 🥳

1st Ever 🏅 in Lawn Bowls at #CommonwealthGames

Women's Fours team win 🇮🇳 it's 1st CWG medal, the prestigious 🥇 in #LawnBowls by defeating South Africa, 17-10

Congratulations ladies for taking the sport to a new level🔝

Let's #Cheer4India#India4CWG2022 pic.twitter.com/uRa9MVxfRs

