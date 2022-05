Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अब लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बाद अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में तुगलकाबाद के करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया है।

मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (Delhi News) के सेंट्रल जोन में बुधवार से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।

मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, ओखला और शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए SDMC ने एक्शन प्लान जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को इशारा भी मिल गया है कि अतिक्रमणकारी अपना सामान समेट लें वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा।

राजपाल सिंह (निगम में स्थायी समिति के उप अध्यक्ष) ने बताया कि SDMC दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से यानी बुधवार से ही 13 मई तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का पहला चरण शुरू करेगी। इस संबंध में दक्षिण और दक्षिण पूर्व डीसीपी को पत्र लिखा गया है।

Delhi | South Delhi Municipal Corporation conducts an anti-encroachment drive in the Karni Singh Shooting Range area in Tughlakabad pic.twitter.com/mlkNAUr81f

— ANI (@ANI) May 4, 2022