Deoghar: प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, सीएम हेमंत ने कहा- आज सपना साकार हुआ…

देवघर: बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए आज से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को 16800 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वॉटर एयरोडोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के साथ-साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पीएम ने कहा कि पाइप से सस्ती गैस मिलेगी, अन्य उद्योगों को भी फायदा मिलेगा, आर्थिक विकास में तेजी आएगी। आधारभूत संरचना में निवेश कर विकास के रास्ते खोजे जा रहे है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है, इसका भी लाभ झारखंड के कई जिलों को मिल रहा है। पहाड़ी और जंगल से घिरे क्षेत्रों के विकास पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। एम्स की आधुनिक सुविधा झारखंड के साथ-साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों को भी मिलेगा। विकास के कई अवसर बनते हैं, यही सही विकास है, ऐसे ही सही विकास को मिलकर आगे बढ़ाना है।

इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सपना साकार हुआ। वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले राज्य में 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, वही अब यह बढ़कर 56 पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे। पिछले 8 साल में जहां झारखंड में 1,500 यात्री प्रतिदिन आते थे, यह संख्या बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन पर पहुंच चुकी है।

पीएम मोदी ने किया इन योजनाओं का किया उद्घाटन

देवघर एयरपोर्ट- 401.03 करोड़

एम्स- 1103 करोड़

हंसडीहा-गोड्डा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन- 35.0 करोड़

गढवा-महरिया रेलवे दोहरीकरण – 866.0 करोड़

बोकारो LPG प्लांट- 93.4 करोड़

हजारीबाग के बरही में नया LPG प्लांट- 161.15 करोड़

बोकारो-अंगुल-जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन-2,500 करोड़

गोविंगपुर-चास-वेस्ट बंगाल बॉर्डर फोरलेन सड़क-1,144 करोड़

चौका-साहेरबेरा फोरलेन सड़क- 284.7 करोड़

रांची-महुलिया फोरलेन सड़क- 519 करोड़

खैराटुंडा-बरवड्डा सिक्स लेन सड़क- 1,332.8 करोड़

गोरहर-खैरटुंडा सिक्स लेन सड़क- 1,790.3 करोड़

बाबा बैद्यनाथधाम विकास- 39 करोड़

