Independence Day 2022 : पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है. पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

पांजब पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों के पास से तीन हथगोले, एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस), दो पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद किए गए. इस ऑपरेशन को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया.

Chandigarh | On eve of Independence day, the Punjab police achieved huge success against terrorism. Four involved with the ISI-backed terror module have been arrested in Delhi with help of Delhi police: DGP Punjab, Gaurav Yadav (1/2) pic.twitter.com/vYOoPSUUnS

