Gas Leakage : आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम में शुक्रवार को एक निजी फैक्टरी में गैस लीक हो जाने से हड़कंप मच गया. गैस लीक होने के कारण मौके पर कई लोग बेहोश हो गए. साथ ही कई लोगों के बीमार पड़ने की खबर आ रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मण स्वामी ने बताया कि गैस रिसाव से प्रभावित सभी 140 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जिला अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मण स्वामी ने बताया कि गैस रिसाव के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को पोरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस लीक हो गई. जिसके संपर्क में आने से भारी संख्या में लोग बेहोश भी हुए. एसपी गोथवामी साली ने बताया कि फिलहाल, गैस के संपर्क में आए लोगों की हालत स्थिर है. इस घटना में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है. गैस लीकेज का कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

Andhra Pradesh | Around 30 women workers fell sick after a gas leaked from Porus laboratories Pvt Ltd company in Atchutapuram, Visakhapatnam. At present all workers' health is stable, no casualties reported. We're carrying out the investigation: SP Gowthami Sali pic.twitter.com/3dioEToaMY

— ANI (@ANI) June 3, 2022