Guwahati: एएनएलए संगठन के 13 कार्यकर्ताओं ने दिए हथियार

Guwahati: असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजन में रविवार को एक उग्रवादी समूह के कम से कम 13 उग्रवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (AANLA) के उग्रवादियों ने भी अपने हथियार सौंपे, जिसमें राइफल और पिस्तौल शामिल थे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने ट्विटर पर लिखा, “हमारे शांति मार्च को जारी रखते हुए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (AANLA) के 13 कैडरों ने आज बोकाजन पीएस कार्बी आंगलोंग में अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने हथियार और गोला-बारूद डाल दिया है।”

Continuing our peace march, I’m glad to share that 13 cadres of All Adivasi National Liberation Army (AANLA) have surrendered today at Bokajan PS Karbi Anglong in presence of officials of @assampolice, @official_dgar & 20Bn @crpfindia.

They have laid down arms & ammunition. pic.twitter.com/B0lHX9Qvbr

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 8, 2022