Har Ghar Jal Utsav : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को एक बड़ी सफलता” करार दिया और कहा कि उनकी सरकार देश बनाने के प्रयासों के तहत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रही है. जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना है.

Goa achieves milestone of being first state to become Har Ghar Jal certified; 10 crore rural households provided piped water: PM

