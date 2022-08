Haryana : संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 6 लोगों की मिली लाश

अंबाला : हरियाणा के अंबाला के बलाना गांव में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक ही परिवार के छह सदस्य अपने घर में मृत पाए गए. अधिकारियों ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. वहीं पुलिस के तरफ से आगे की जांच की जा रही है. मृतकों की पहचान संगत राम (65), उनकी पत्नी महिंद्रा कौर, सुखविंदर सिंह (34) और उनकी पत्नी रीना के रूप में हुई है. मृतकों में सुखविंदर सिंह की दो बेटियां आशु (5) और जस्सी (7) भी शामिल हैं.

अंबाला के पुलिस उपाधीक्षक जोगिंदर शर्मा ने कहा, “एक ही परिवार के दो बच्चों सहित छह सदस्य मृत पाए गए. एक अपराध दल को घटनास्थल पर बुलाया गया है. एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. आगे की जांच जारी है.” वहीं इस घटना के सामने आते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है.

पुलिस सूत्रों की मानें तो सुखविंदर सिंह ने खुद को फांसी लगाने से पहले परिवार के बाकी सदस्यों को जहर दे दिया था. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला शहर के सिविल अस्पताल भेजा गया है. वहीं सुसाइड करने की वजह का पता अभी तक नहीं चल सका है. इधर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है.

Haryana | Six members including two children of the same family found dead. Crime team has been called to the scene. Suicide note recovered. Further investigation underway: Joginder Sharma, DSP Ambala https://t.co/yFvASC1J5Z pic.twitter.com/cAo1yISNjq

— ANI (@ANI) August 26, 2022