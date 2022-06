Heavy Rain In Bangalore : बीबीएमपी केआर पुरम जोन के अंचल अधिकारी केवी त्रिलोक चंद्र ने कहा कि बेंगलुरू के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में कल भारी बारिश के कारण दो लोगों की मौत हो गई. क्षेत्र में 400 से अधिक घरों में जलभराव से लोग काफी परेशान हैं.

Karnataka | Two died in the wake heavy rain in North and East zones of Bengaluru, yesterday. More than 400 houses waterlogged in the area: KV Trilok Chandra, Zonal Officer, BBMP KR Puram Zone

— ANI (@ANI) June 19, 2022