शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची में चार उम्मीदवारों की घोषणा की है. इसके साथ ही कांग्रेस ने 67 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. इससे पहले, हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 17 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी.

Congress releases the third list of four candidates for the Himachal Pradesh Assembly polls pic.twitter.com/R3NzlWZTOm

— ANI (@ANI) October 22, 2022