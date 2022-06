Jammu : सतवारी पुलिस थाने में लगी भयानक आग, खड़े वाहन जलकर हुए खाक

Jammu : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रविवार को जम्मू क्षेत्र के सतवारी पुलिस स्टेशन में भीषण आग लग गई। पुलिस थाने में भीषण आग की लपटें देखी जा सकती हैं, थाने में जब्त और हिरासत में लिए गए सभी वाहनों में भी आग लग गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

A massive fire broke out at Satwari Police Station in Jammu last night. A number of vehicles parked at the police station were damaged in the fire. No casualties were reported in the incident. pic.twitter.com/6yxFSygG8Q

