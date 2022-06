श्रीनगर (Jammu and Kashmir) । जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के नौपोर-खेरपोरा इलाके में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिसमें दो आतंकवादी ढेर हो गए। दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुलिस को नौपोर-खेरपोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिले। जिसके आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और इलाके की घेराबंदी की।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नौपोर-खेरपोरा इलाके में सुरक्षाबलों की घेराबंदी के समय आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसका सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। जिनकी पहचान की जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि कुलगाम की मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। कुल मिलाकर दो आतंकवादी मारे गए हैं।

इससे पहले सुरक्षाबलों ने डोडा जिले में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकवादी के पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षाबलों के संयुक्त तलाश दल ने डोडा शहर के बाहरी इलाके से आतंकवादी को पकड़ लिया।

#KulgamEncounterUpdate: 01 more #terrorist killed (Total 02). #Operation going on. Further details shall follow.@JmuKmrPolice https://t.co/RcIAtPUtxk

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) June 27, 2022