नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा कराए जाने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए बिना मेयर की तरफ से दोबारा चुनाव की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन मालूम होता है.

बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के छह सदस्यों के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने पुनर्निर्वाचन नोटिस जारी किया था और यह चुनाव 27 फरवरी को होना तय हुआ था. कोर्ट ने कहा कि नियम कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है.

