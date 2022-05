Kathmandu: नेपाल के कंचनजंगा पर्वत पर गुरुवार को 8,200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान एक भारतीय पर्वतारोही की मौत हो गई. पायनियर एडवेंचर के अध्यक्ष पासंग शेरपा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि महाराष्ट्र के नारायणन अय्यर की गुरुवार को दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के शिखर बिंदु पर जाने के दौरान मौत हो गई। 52 वर्षीय अय्यर इस मौसम में पहाड़ पर पहली बार चोटिल हुए हैं।

शेरपा ने कहा कि उन्होंने शिखर बिंदु की ओर चढ़ते समय 8,200 मीटर की ऊंचाई पर अंतिम सांस ली, हालांकि गाइड ने उन्हें स्पष्ट रूप से 8,000 मीटर से ऊपर नहीं जाने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह बहुत अच्छे आकार में नहीं थे, शेरपा ने कहा। शेरपा ने कहा कि अय्यर के परिवार को उनकी दुखद मौत के बारे में सूचित कर दिया गया है। अय्यर के साथ शिखर पर चढ़ने वाले अन्य पर्वतारोही अब कैंप 4 से बेस कैंप की ओर जा रहे हैं। अभियान के आयोजकों के अनुसार, अय्यर का शव अभी भी पहाड़ों पर है और उसे उस ऊंचाई से नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मृत्यु क्षेत्र भी माना जाता है।

माउंट कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, जिसकी पांच चोटियों में से तीन – मुख्य, मध्य और दक्षिण – सीधे सीमा पर हैं, और नेपाल के तपलेजंग जिले में पश्चिम और कांगबाचेन की चोटियाँ हैं। कंचनजंगा पर पहली बार 25 मई 1955 को जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने चढ़ाई की थी, जो 1955 के ब्रिटिश कंचनजंगा अभियान का हिस्सा थे। 2016 में, निकटवर्ती खांगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

Nepal | Indian climber Narayan Iyer died on Mt. Kanchenjunga, the 3rd highest peak in the world while ascending today morning, the expedition agency Pioneer Adventure informed. This is the first casualty of the spring season on Mt. Kanchenjunga.

— ANI (@ANI) May 6, 2022