लद्दाख : लद्दाख से एक बड़े हादसे की जानकारी सामने आ रही है दरअसल, सेना के जवान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे. इस दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से सेना के 5 जवान शहीद हो गए. आपको बता नदी का जलस्तर बढ़ने से टैंक पानी के भीतर फंस गया और टैंक सवार पांच जवान नदी में बह गए और उनकी जान चली गई. तलाश अभियान के बाद सभी जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दुखद दुर्घटना सुबह करीब 3 बजे टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय हुई. जब टैंक नदी से गुजर रहा था तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे ये हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि घटना के समय टैंक में 1 जेसीओ और 4 जवान समेत पांच सैनिक सवार थे.

A mishap took place in the Daulat Beg Oldie area of Ladakh during a tank exercise of crossing the river yesterday in the sector due to a sudden increase in water levels there. Loss of lives of Army personnel is feared. More details are awaited: Defence officials pic.twitter.com/my7pYEvWP8

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सेना अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि लद्दाख में एलएसी के पास अचानक आई बाढ़ से सेना के पांच जवान बह गए हैं. आगे बताया गया कि टैंक अभ्यास के दौरान सेना का टैंक नदी के एक गहरे हिस्से को पार कर रहा था, तभी वे जलस्तर के बढ़ने से नदी में फंस गया. जिसके बाद टैंक में पानी भर गया, जिससे जवान बह गए. जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है.

Deeply saddened at the loss of lives of five of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate accident while getting the tank across a river in Ladakh.

We will never forget exemplary service of our gallant soldiers to the nation. My heartfelt condolences to the bereaved…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 29, 2024