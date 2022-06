Maharashtra : एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए हैं. राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे का नाम लेकर सबको चौंका दिया था. पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा था कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला किया और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली.

Mumbai: Eknath Shinde takes oath as the Chief Minister of Maharashtra pic.twitter.com/F7GpqxGozq

— ANI (@ANI) June 30, 2022