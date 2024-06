टला बड़ा हादसा : Mumbai Airport पर एक ही रनवे पर आ गए दो विमान

Mumbai : शनिवार 8 जून को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक संभावित आपदा बाल-बाल टल गई, जब एयर इंडिया का एक विमान ठीक उसी समय उड़ान भर रहा था, जब इंडिगो का एक विमान उसी रनवे पर उतर रहा था। जानकारी के अनुसार, इंदौर से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को गलती से उसी रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी गई, जहां से एयर इंडिया का एक विमान तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान भर रहा था।

यह दुर्घटना तब हुई, जब एयर इंडिया का विमान टेकऑफ के लिए रनवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी इंडिगो का विमान नीचे उतरने लगा। इंडिगो विमान के उतरने से पहले एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने में सफल रहा, जिससे टक्कर होने से बच गई।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार (9 जून) को इस घटना में शामिल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के कर्मचारियों को हटा दिया। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जिस एटीसी स्टाफ सदस्य ने इंडिगो के विमान को कब्जे वाले रनवे पर उतरने की अनुमति दी थी, उसे जांच के नतीजे आने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है।

इस भयावह घटना के बारे में एक बयान में, DGCA ने कहा, “DGCA ने मुंबई हवाई अड्डे पर हुई घटना में शामिल ATC कर्मचारियों को हटा दिया है, जहाँ एक आने वाली इंडिगो की उड़ान रनवे 27 पर उतरी, जबकि एयर इंडिया की उड़ान अभी भी उड़ान भरने की प्रक्रिया में थी।”

इसके अलावा, घटना के बारे में बात करते हुए, DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि गंभीर त्रुटि के मूल कारण का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों को लागू करने के लिए एक जांच स्थापित की गई है।

इस बीच, इस चौंकाने वाली घटना के दृश्य इंटरनेट पर छा गए हैं, जिसमें कई उपयोगकर्ता समन्वय में गंभीर चूक को उजागर कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में घटना के तनावपूर्ण क्षणों को कैद किया गया है, जो शनिवार की सुबह हुई, जिसमें इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से आने वाली इंडिगो की उड़ान 5053, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की उड़ान 657 के समान रनवे पर उतर रही थी।

इसके अलावा, विमान वाहक इंडिगो ने भी घटना पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इंदौर से उड़ान भरने वाली उड़ान को मुंबई हवाई अड्डे पर एटीसी द्वारा लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, “पायलट इन कमांड ने एप्रोच और लैंडिंग जारी रखी और एटीसी के निर्देशों का पालन किया। इंडिगो में, यात्री सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और हमने प्रक्रिया के अनुसार घटना की सूचना दी है।”

Yesterday’s incident at #MumbaiAirport where an @IndiGo6E plane landed while an @airindia flight was taking off on the same runway is extremely concerning. The runway is already over-congested, handling over 1,000 flights daily, making it prone to risks.@MoCA_GoI & @DGCAIndia… pic.twitter.com/br7j3SyB9Z

