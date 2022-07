Manipur Landslide : मणिपुर भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हुई

Manipur Landslide : मणिपुर के नोनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 29 हो गई. शनिवार को मलबे से आठ और शव निकाले गये. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टुपुल यार्ड रेलवे निर्माण शिविर में बुधवार रात हुई भूस्खलन की घटना में 38 लोग अब भी लापता हैं. अधिकारियों ने बताया कि खबरा मौसम के कारण बचाव अभियान प्रभावित हुआ है.

The situation in the landslide affected area of Tupul is still serious. Due to rainfall in the morning, we are expecting the bad weather to persist.

So far, 18 injured person and 25 deceased have been recovered. 38 persons are still missing.@PMOIndia pic.twitter.com/58y06Ui2Ac

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) July 2, 2022