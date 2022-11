मुंबई। मुंबई से एक बड़े हादसे की जानकरी सामने आई है दरअसल मुंबई का जनपथ मानी जाने वाली शन स्ट्रीट मे आग लगने से 10 से ज्यादा दुकाने जलकरल खाक हो गयी और इसमें रखा सामान भी धू-धू करके जल गया। जब आग लगी तब वहां कई लोग थे लेकिन समय से आग की सूचना लगने के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया लेकिन दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर भस्म हो गया।

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर मुंबई फैशन स्ट्रीट में सड़क किनारे लगी कम से कम 10 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। उन्होंने कहा कि चर्चगेट के पास सड़क किनारे परिधान बाजार फैशन स्ट्रीट की एक दुकान में दोपहर करीब एक बजे आग लग गई और कुछ ही देर में यह आसपास के कुछ स्टोरों में फैल गई।

दक्षिण मुंबई की फैशन स्ट्रीट में शनिवार दोपहर को लगी आग में कम से कम 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Maharashtra | Information about fire in shops at Fashion Street, Mumbai received. Fire tenders sent to the spot. More details awaited: BMC

