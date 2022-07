अब उपभोक्ताओं से खाने के बिल पर Service Charges नहीं वसूल सकेंगे होटल

नई दिल्ली : होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क (Service Charges) नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. उपभोक्ता इस तरह के किसी उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे.

बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. दिशा-निर्देश के अनुसार, ‘कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे.’ साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जायेगा.

इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक चाहे, तो सेवा शुल्क दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा. दिशा-निर्देश के अनुसार, ‘उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा.’

No hotels or restaurants can add service charges automatically or by default in the food bill: Union Consumer Affairs Ministry

