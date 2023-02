नई दिल्ली: शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ को पूरा एक हफ्ता हो गया है. वहीं इस एक हफ्ते में शाहरुख खान की फिल्म ने हर दिन एक नया रिकार्ड तोड़ा है. वहीं दुनिया भर में फिल्म का कलेक्शन टूटता हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच खबरें हैं कि पठान ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ की कमाई का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, जो कि फैंस के लिए जश्न मनाने वाली बात हो गई है. दरअसल, फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसे देखकर पठान की कास्ट से लेकर फैंस को बेहद खुशी होने वाली है.

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान ने केवल एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 640 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसे जानकर फैंस का रिएक्शन भी सामने आया है. लोगों ने कमेंट में लिखा है. अनस्टॉपेबल कलेक्शन. इसके अलावा फैंस ने एक्टर की तारीफ भी की है. वहीं किंग खान की इस ब्लॉकबस्टर वापसी पर फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

In one week, #Pathaan has grossed about ₹ 640 Crs at the WW Box office..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 1, 2023