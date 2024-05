नई दिल्ली : देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 60वीं पुण्यतिथि हैं. इस मौके पर पीएम मोदी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को श्रद्धाजलि देते हुए लिखा, “मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.” वहीं कांग्रेस के नेताओं ने नई दिल्ली स्थिति शांति वन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राज्यसभा सांसद अजय माकन भी पूर्व पीएम नेहरे को श्रद्धांजलि देने शांति वन पहुंचे.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, “भारत का इतिहास आधुनिक भारत के निर्माता, वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आगे ले जाने वाले, लोकतंत्र के समर्पित संरक्षक, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतुलनीय योगदान के बिना अधूरा है. स्वतंत्र भारत और हमारे प्रेरणा स्रोत, “भारत के रत्न” को उनकी पुण्य तिथि पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि.”

I pay homage to former PM Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his death anniversary.

उन्होंने पूर्व पीएम को लेकर कहा, “देश की रक्षा, देश की प्रगति, देश की एकता हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है. हम अलग-अलग धर्मों का पालन कर सकते हैं, अलग-अलग राज्यों में रह सकते हैं, अलग-अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन इससे बीच में दीवार नहीं बननी चाहिए. हमें…सभी लोगों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए. हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कुछ लोग बहुत अमीर हों और अधिकांश लोग गरीब हों.”

#WATCH | Congress president Mallikarjun Kharge and Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi pay floral tribute to India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru on his death anniversary, at his memorial Shanti Van in Delhi. pic.twitter.com/XGKyq9kHkO

— ANI (@ANI) May 27, 2024