दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत…जानिए कैसे उठा सकते है लाभ

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लोगों को दिवाली तोहफा दिया है. एलजी ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 की शुरुआत मंगलवार को की. लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने लोगों से सक्रिय रूप से इस योजना से लाभ उठाने की अपील की.

दिल्ली में समृद्धि योजना केवल पांच महीने तक चलेगी. जो 26 अक्टूबर से शुरू होगी और अगले साल 2023, 31 मार्च तक चलेगी. इसमें कोई भी विस्तार नहीं किया गया है. एमनेस्टी योजना में आवासीय संपत्तियों के लिए वन प्लस फाइव और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए वन प्लस सिक्स शामिल है.

Delhi Lt Gov Vinai Kumar Saxena launched ‘SAMRIDDHI 2022-23 (Strengthening & Augmentation of Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi)’–a unique & comprehensive one-time Property Tax Amnesty Scheme for residents of authorized & regularized colonies of Delhi today pic.twitter.com/rsu12Q8wzP

