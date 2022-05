Rahul Gandhi: नेपाल के पब में नजर आए, देखे वीडियो…

Rahul Gandhi: सोमवार को नेपाल रवाना हुए थे. वो यहां निजी दौरे पर गए हैं. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नेपाल में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे होने पहुंचे हैं. वो काठमांडू के मैरिएट होटल में ठहरे हुए हैं. इन सबके बीच राहुल गांधी का पब में पार्टी करते वीडियो वायरल हो रहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं. राहुल गांधी का नेपाल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें वो काठमांडु में नाइटक्लब में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है.

