Rahul Gandhi – वास्तव में मनरेगा को समझ नहीं पाए पीएम

Rahul Gandhi : केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि मनरेगा ने भारतीय श्रम बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया है. वह यह नहीं समझ पाए थे कि मनरेगा, लाखों-करोड़ों भारतीय लोगों के लिए, अंतिम उपाय और विशाल सुरक्षा है.

जब मैंने पीएम को मनरेगा के खिलाफ बोलते हुए सुना तो लोकसभा में चौंक गया. उन्होंने इसे यूपीए की विफलताओं का जीवंत स्मारक बताया. उन्होंने इसे राजकोष पर एक लीकेज बताया. इससे मुझे एहसास हुआ कि पीएम वास्तव में मनरेगा की गहराई को नहीं समझ पाए हैं.

I was shocked in Lok Sabha when I heard the PM speak against MGNREGA. He called it a living monument of the failures of the UPA. He called it a drain on the exchequer. It made me realise that the PM actually had not understood the depth of MGNREGA: Rahul Gandhi in Wayanad, Kerala pic.twitter.com/X3QvZp5cp0

