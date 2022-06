Rahul Gandhi : देश की हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार

Rahul Gandhi : केंद्र सरकार के ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने देश में हो रही हिंसा और उपद्रव के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि, बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद दे कर, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर किया है. 8 सालों में, 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं मगर युवाओं को मिला सिर्फ़ पकोड़े तलने का ज्ञान. देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है. राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक संदेश में कहा कि देश के युवा परेशान हैं और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संचार) जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि देश में माहौल इस समय बेहद चिंताजनक है.

राहुल गांधी ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा, “देश के युवा परेशान हैं. हमें इस समय उनके और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए.” उन्होंने कहा, “मैं देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह का जश्न न मनाएं.

Congress leader Rahul Gandhi urged his party workers and well-wishers to refrain from any kind of celebrations on his birthday today. pic.twitter.com/HrSkgDznFg

— ANI (@ANI) June 18, 2022