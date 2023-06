रायपुर: अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है. वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधि में कमी आएगी। लेकिन आज प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो सकती है।

जिलेवार मौसम की चेतावनी दिनांक 30.06.2023 से 04.07.2023 तक

Districtwise Five Days Weather Warning for Chhattisgarh date: 30.06.2023 to 04.07.2023 #imdraipur #weatherforecast #mausamvibhag pic.twitter.com/kLPHHgXVyR

— Meteorological Centre Raipur (@CentreRaipur) June 30, 2023