Receptionist Murder Case : अंकिता मर्डर केस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट से विवादों में आए आरएसएस के पदाधिकारी विपिन कर्णवाल के खिलाफ रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकरी के मुताबिक कर्णवाल ने हाल ही में फेसबुक पर पोस्ट डालकर अंकिता के परिजनों पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके चलते लोगों में आक्रोष है। लोगों ने प्रदर्शन कर कर्णवाल को गिरफ्तार करने की भी मांग की थी।

Uttarakhand | A case has been registered at Raiwala PS against RSS leader Vipin Karnwal for spreading enmity & tension in the society after he allegedly made objectionable remarks on social media regarding the Ankita murder case. Search on to nab him: CO Rishikesh DC Dondhiyal

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 29, 2022