Road Accident : कर्नाटक के हासन में टेंपो ट्रैवलर और दूध की गाड़ी में आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में नौ लोगों की मौत होने की खबर है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा गांधीनगर के पास अरसिकेरे तालुका में हुआ। टेंपो ट्रैवलर और केएमएफ की दूध की गाड़ी की रफ्तार तेज बताई जा रही थी। दोनों गाड़ियां आमने-सामने से टकरा गईं। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hassan, Karnataka | 9 people died in an accident involving a head-on collision between a Tempo traveller vehicle and a KMF milk vehicle near Gandhinagar in Arsikere taluka while returning home after visiting Dharmasthala, Subramanya, Hasanamba temples: Police pic.twitter.com/DTbMkbWnWI

