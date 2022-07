Road Accident : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सोमवार सुबह एक बड़ी खबर आयी. यहां एक दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि वहां राहत बचाव का काम जारी है. घटनास्‍थ्‍ल पर लोगों की भीड़ जमा है जिसे नियंत्रित करने का प्रयास प्रशासन की ओर से जारी है. राहत बचाव के काम में जेसीबी को लगाया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए बस हादसे (Road Accident) को हृदयविदारक बताया है. साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजन को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के हवाले से ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ बस हादसा हृदयविदारक है. मैं दुख की इस घड़ी में शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन दुर्घटना पीड़ितों को हरसंभव मदद मुहैया करा रहा है.

#WATCH | HP | Several teams continue rescue work in Jangla area of Sainj valley on Neoli-Shansher road of Kullu district where a private bus rolled off a cliff at around 8 am this morning. At least 10 dead, numbers expected to rise.

(Disclaimer: disturbing visuals) pic.twitter.com/KL4S8HfxZb

— ANI (@ANI) July 4, 2022