कर्नाटक : कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारू को यौन उत्पीड़‍न मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उन्हें पुलिस ने हावेरी से हिरासत में लिया. इधर महंत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया.

अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारू ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ लंबे समय से जारी साजिश का हिस्सा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में पाक-साफ साबित होंगे.

शरनारू ने यह भी कहा कि वह कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और जांच में सहयोग करेंगे. महंत ने कहा, आप में से कई लोग मुरुग मठ की पीड़ा को अपना मानते हैं और मैं साहस के साथ आपके लिए खड़ा हूं, आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है. हम सब साहस, धैर्य और बुद्धिमानी के साथ स्थिति का सामना करेंगे और समाधान खोजेंगे.

Shivamurthy Murugha Sharanaru, the chief pontiff of Murugha Math reached mutt and addressed the public after he was booked under sections of POCSO Act for allegedly assaulting girl students at the institution run by the mutt pic.twitter.com/yDmY4gaaYD

— ANI (@ANI) August 29, 2022