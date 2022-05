Shiv Sena MLA Ramesh : मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना के 52 वर्षीय विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को वह दुबई में अपने दोस्त से मिलने गए थे। उनका पार्थिव आज शाम तक मुंबई आने वाला है और कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है।

ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब उनका परिवार खरीदारी के लिए बाहर गए हुए थे। लटके के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास जारी है। मुंबई में उनके निधन की खबर आने के बाद शिवसेना में शोक की लहर है।

रमेश लटके साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश शेट्टी को हराकर पहली बार अंधेरी ईस्ट से विधायक बने थे। इसके बाद वे साल 2019 में दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार एम पटेल को हराकर विधायक का चुनाव फिर जीते थे। रमेश लटके कई बार BMC में पार्षद भी रह चुके हैं। वे शिवसेना के तेज-तर्रार नेताओं में गिने जाते थे। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले रमेश लटके के आकस्मिक निधन से पार्टी को अब बड़ा झटका लगा है।

Saddened and shocked to hear about the passing of Shri Ramesh Latke ji. His constant energy, his dedicated work during COVID & his connect with the constituency was immense. He will be missed& he has gone too soon. My heartfelt condolences to his family, friends and colleagues.

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 12, 2022