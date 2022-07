Sri Lanka : श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 30 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शन कर रहे लोग राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति के आवास में धावा बोला। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका का ध्वज और हेलमेट था। इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुसकर आग लगा दी है। वहीं, राष्ट्रपति गोटबाया 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं।

#WATCH | Sri Lanka: Amid massive unrest in the country, protestors set ablaze the private residence of Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe #SriLankaCrisis pic.twitter.com/BDkyScWpui

इसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा का एलान कर दिया। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट और भारी जनआक्रोश की वजह से विक्रमसिंघे को इस्तीफा देना पड़ा। विक्रमसिंघे ने 12 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। हालांकि, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, सभी नागरिकों की सुरक्षा सहित सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मैं आज पार्टी नेताओं की सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने की सबसे अच्छी सिफारिश को स्वीकार करता हूं। इसे सुगम बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा।

#WATCH | As the economic crisis in Sri Lanka triggers nationwide unrest, protestors stormed the premises of the presidential palace in the capital Colombo, earlier today#SriLankaCrisis

(Source: Reuters) pic.twitter.com/zFAsj3qPhw

— ANI (@ANI) July 9, 2022