Suicide : घरेलू हिंसा से परेशान भारतीय महिला ने अमेरिका में की आत्महत्या

बिजनौर (Suicide) : उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली एक महिला ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर ली. इस महिला का नाम मंदीप कौर बताया जा रहा है. परिवार के अनुसार मनदीप की मौत की वजह घरेलू हिंसा बतया जा रहा है.

इस घटना से भारत समेत अमेरिका के सिख समुदाय में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मनदीप की मौत की जांच की मांग की है.

मंदीप कौर के परिजनों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि वह बेहतर जीवन की तलाश में शादी के बाद न्यूयॉर्क गई थी, लेकिन उसके पति द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था. मंदीप ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर अपने साथ हुई प्रताड़ना की जानकारी और ससुराल वालों पर दहेज को लेकर आरोप लगाती दिख रही है.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो भी नेट पर वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर पीड़िता को पीटा जा रहा है.

There are collosal problems in our family & social structure which we conveniently ignore or deny to accept. #DomesticViolence against women is one such serious problem. Suicide by Mandeep Kaur a NRI Punjabi woman is a wake up call to accept the problem and fix it accordingly. pic.twitter.com/F8WpkiLCZY

— Gurshamshir Singh (@gurshamshir) August 5, 2022