Teesta Setalvad : गुजरात एटीएस ने मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है. दरअसल जानकारी के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को एनजीओ से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए एटीएस ने हिरासत में लिया है. इससे पहले सुप्रिम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. सुप्रिम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि तीस्ता ने याचिकाकर्ता जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवड़ किया है.

Gujarat ATS team reaches Teesta Setalvad's residence in Mumbai related to a case on her NGO pic.twitter.com/N2hkuqPG00

— ANI (@ANI) June 25, 2022