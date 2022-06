मुंबई : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बुधवार शाम सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी गई है. महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दी.

Maharashtra state cabinet approves the renaming of Aurangabad to Sambhaji Nagar and Osmanabad to Dharashiv. Navi Mumbai Airport's name will be changed to DB Patil International Airport.

