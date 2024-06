Union Minister Athawale : केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए एग्जिट पोल के अनुमान से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA 543 लोकसभा सीटों में से 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी।

अठावले ने आगे कहा कि पिछले साल भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए अभी एग्जिट पोल एनडीए को 375 बता रहे हैं, लेकिन एनडीए 400 के पार जाएगी।

अठावले ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो भी दुष्प्रचार किया एनडीए गठबंधन ने उसका माकूल जवाब दिया। यही कारण है कि दलित, बहुजन, बुद्धिस्ट और बाबा साहब को मानने वाले कांग्रेस के झांसे में नहीं आए। सभी लोगों ने सत्तारूढ़ दल को समर्थन दिया है।

#WATCH | On exit polls, Republican Party of India Chief Ramdas Athawale says, "Reports say that NDA can cross 400. But on 4 June, when the result will be announced, we will win more seats than predicted in the exit polls… In Maharashtra, I believe we can win 35-40 seats…" pic.twitter.com/YtBhmy2zz7

